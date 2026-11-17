Момент падения самолета в России — скриншот с видео

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В российской Кемеровской области близ села Ягуново упал самолет. По предварительным данным, есть погибшие.

Об авиационном инциденте сообщили украинский волонтер Сергей Стерненко и российские пропагандистские СМИ.

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Падение самолета в Кемеровской области: что известно об авиакатастрофе

Первыми о случившемся сообщили местные паблики, опубликовав видео с места вероятной авиакатастрофы. На кадрах виден дым в районе падения самолета.

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Впоследствии на инцидент отреагировал губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Российский чиновник подтвердил факт аварии, назвав ее «авиационным присшествием».

«В районе села Ягуново произошло авиационное присшествие, на месте работают спасательные службы», — заявил Середюк.

В то же время российские Z-каналы утверждают, что потерпел крушение самолет Ан-12. По их данным, на борту могли находиться 13 членов экипажа. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации Telegram-канала Exilenova+, во время аварии погибли 17 человек. В свою очередь Сергей Стерненко также заявил о гибели всех находившихся на борту российских военных.

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Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95. Авиакатастрофа произошла в Амурской области. По сообщению Минобороны РФ, погибли шесть членов экипажа, еще один военный получил травмы.

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