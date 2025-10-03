- Дата публикации
В России разбился самолет: есть погибшие
В Красноярском крае самолет, который мог принадлежать ООО «Борус», разбился после выполнения авиационных работ.
В Красноярском крае России 3 октября разбился самолет Ан-2. В авиакатастрофе погибли два члена экипажа.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Из-за падения самолета Ан-2 в Красноярском крае погибли два человека. По данным пабликов, оба — члены экипажа.
Авиакатастрофа произошла в 40 км от поселка Танзыбей Ермаковского района. Упавший самолет направлялся из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района.
По предварительным данным, инцидент произошел около 17:00 по местному времени после выполнения авиационных работ. Воздушное судно может принадлежать авиакомпании ООО «Борус».
В Следственном комитете России на транспорте заявили, что возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух человек.
Напомним, в сентябре в Ростовской области России разбился самолет Ан-2 во время выполнения сельскохозяйственных работ, в результате чего погиб пилот. Вероятной причиной авиакатастрофы стала ошибка пилотирования.