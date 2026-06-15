В России разбился стратегический самолет-бомбардировщик Ту-22М3 (фото, видео)

Место крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области РФ / © из соцсетей

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В Иркутской области России 15 июня произошла серьезная авиакатастрофа. Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился вблизи города Свирска.

Об этом сообщили советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко, российские Минобороны и телеграм-каналы.

«В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет упал вблизи города Свирска на берегу Ангары», — говорится в заявлении Стерненко.

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По данным пабликов, предварительно причиной падения самолета стал отказ двигателя. Бомбардировщик потерял управление и с большой высоты упал в лес вблизи села Каменка, недалеко от берега реки.

Как сообщили в Минобороны России, самолет Ту-22M3 упал во время захода на посадку, выполняя учебно-тренировочный полет в Иркутской области. Экипаж катапультировался, угрозы жизни и здоровью пиплотов нет.

«Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС», — отметили во вражеском военном ведомстве.

По информации телеграм-каналов, бомбардировщик Ту-22-М3 мог лететь с военного аэродрома «Белая», который являлся одной из целей украинской спецоперации «Паутина» в июне 2025 года. Этот аэродром расположен примерно в 30 км от места аварии. На нем, среди прочих, базируются дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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Место крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области РФ / © скриншот с видео

Фото с места катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 / © из соцсетей

Фото с места катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 / © из соцсетей

Дата публикации 16:56, 15.06.26 Количество просмотров 40 В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

Напомним, вблизи российского Орска разбился учебный самолет Diamond DA42, в результате чего погибли инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Инцидент еще раз подчеркнул проблемы с качеством и безопасностью авиатехники, которую РФ собирает своими силами после введения санкций.

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