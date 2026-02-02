ТСН в социальных сетях

Мир
744
2 мин

Смертельная авиакатастрофа в РФ: разбился самолет с группой пилотов (фото)

На борту находились инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В России разбился учебный самолет Diamond DA42

В России разбился учебный самолет Diamond DA42 / © из соцсетей

В районе города Орска (Оренбургская область, РФ) произошла авиакатастрофа с участием учебно-тренировочного самолета Diamond DA42. Во время выполнения полета борт потерпел крушение, что привело к гибели трех человек.

Об этом сообщает Telegram-канал «Скадовский защитник».

Детали инцидента

По предварительным данным, на борту находились инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Выжить никому не удалось. Причины «отрицательного взлета» выясняются, однако инцидент в который раз поднимает вопрос безопасности полетов на технике, собираемой в РФ в условиях импортозамещения.

Санкционные корни и «локализация»

Самолеты модели DA42 NG разработаны австрийской компанией Diamond Aircraft Industries. Несмотря на международные ограничения, эта техника долгое время поставлялась для нужд силовых структур РФ, в том числе ФСБ и Министерства обороны.

Ключевые факты о производстве этих самолетов в РФ:

  • Австрийская сторона передала РФ документацию, чертежи и оборудование для отладки производства.

  • С 2021 года на базе АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) был запущена серийная сборка по замкнутому циклу.

  • Фактически, под видом собственного производства Россия эксплуатирует европейские технологии, адаптированные под местные мощности, что часто влияет на качество и надежность узлов.

Падение учебного самолета Diamond DA42 в России / © соцмережі

Эта катастрофа стала очередным звеном в серии авиационных происшествий в российском учебном секторе, где из-за износа парка и проблем с обслуживанием иностранных компонентов все чаще погибают экипажи.

Ранее мы писали о том, как три российских самолета за день сломались прямо во время полета.

744
