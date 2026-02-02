Смертельная авиакатастрофа в РФ: разбился самолет с группой пилотов (фото)

В России разбился учебный самолет Diamond DA42 / © из соцсетей

В районе города Орска (Оренбургская область, РФ) произошла авиакатастрофа с участием учебно-тренировочного самолета Diamond DA42. Во время выполнения полета борт потерпел крушение, что привело к гибели трех человек.

Об этом сообщает Telegram-канал «Скадовский защитник».

Детали инцидента

По предварительным данным, на борту находились инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Выжить никому не удалось. Причины «отрицательного взлета» выясняются, однако инцидент в который раз поднимает вопрос безопасности полетов на технике, собираемой в РФ в условиях импортозамещения.

Санкционные корни и «локализация»

Самолеты модели DA42 NG разработаны австрийской компанией Diamond Aircraft Industries. Несмотря на международные ограничения, эта техника долгое время поставлялась для нужд силовых структур РФ, в том числе ФСБ и Министерства обороны.

Ключевые факты о производстве этих самолетов в РФ:

Австрийская сторона передала РФ документацию, чертежи и оборудование для отладки производства.

С 2021 года на базе АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) был запущена серийная сборка по замкнутому циклу.

Фактически, под видом собственного производства Россия эксплуатирует европейские технологии, адаптированные под местные мощности, что часто влияет на качество и надежность узлов.

Падение учебного самолета Diamond DA42 в России / © соцмережі

Падение учебного самолета Diamond DA42 в России / © соцмережі

Падение учебного самолета Diamond DA42 в России / © соцмережі

Эта катастрофа стала очередным звеном в серии авиационных происшествий в российском учебном секторе, где из-за износа парка и проблем с обслуживанием иностранных компонентов все чаще погибают экипажи.

