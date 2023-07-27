В России разбился вертолет Ми-8: есть много пострадавших и погибших (фото, видео)

В России разбился очередной вертолет Ми-8. На нем летело 13 туристов и 3 члена экипажа.

В районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай в России разбился очередной вертолет. По предварительным данным, есть погибшие.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Ми-8 задел провода и столб, упал и загорелся. Очевидцы даже зафиксировали на фото тот самый "злосчастный столб".

В России разбился вертолет Ми-8: есть много пострадавших и погибших / Фото: t.me/shot_shot

Людей стали спасать очевидцы. Предварительно, на борту было 13 туристов и 3 члена экипажа.

Пока известно, что десять человек серьезно пострадали, у них ожоги до 90% тела и множественные переломы. Еще трое находятся в очень тяжелом состоянии. Шестерых до сих пор не нашли, они, скорее всего, погибли.

В России разбился вертолет Ми-8: есть много пострадавших и погибших / Фото: t.me/shot_shot

В России разбился вертолет Ми-8: есть много пострадавших и погибших / Фото: t.me/shot_shot

В России разбился вертолет Ми-8: есть много пострадавших и погибших / Фото: t.me/shot_shot

От самого упавшего вертолета фактически ничего не осталось, он сгорел почти полностью

Telegram-канал сообщает, что туристы якобы летали на гору Белуха. Сейчас разбившихся на вертолете госпитализируют в Горно-Алтайск, пока у села Тюнгур догорают обломки Ми-8.

В России разбился вертолет Ми-8: много пострадавших и погибших

Напомним, ВСУ на фронте ликвидировали российский вертолет Ка-52, в результате чего погиб полковник авиации РФ Виталий Табачников, который был командиром 112-го отдельного вертолетного полка (военная часть 78081), 11-й армии ВВС и ПВО Вооруженных сил России.

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