В России разбился вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ (фото, видео)

Авиасудно разбилось во время выполнения тренировочного полета.
В Челябинской области России 29 августа потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Россияне заявили, что вертолет Ми-8 упал в Челябинской области по пока неизвестным причинам. Однако, по данным некоторых российских пропагандистов, причиной падения вертолета Ми-8 стал отказ техники.
По предворительной информации, погибли, по разным данным, трое или четверо членов экипажа, находившиеся на борту. Их тела уже обнаружены на месте инцидента.
В российских пабликах также утверждается, что вертолет принадлежал ФСБ России. Авиасудно разбилось во время выполнения тренировочного полета, когда пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".
Напомним, боец ГУР намекнул, что недавний удар по бомбардировщику Ту-22М3 на аэродроме под Новгородом могла нанести украинская военная разведка.
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