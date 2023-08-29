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В России разбился вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В России разбился вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ (фото, видео)

Вертолет Ми-8 / Фото: Википедия

Авиасудно разбилось во время выполнения тренировочного полета.

В Челябинской области России 29 августа потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Россияне заявили, что вертолет Ми-8 упал в Челябинской области по пока неизвестным причинам. Однако, по данным некоторых российских пропагандистов, причиной падения вертолета Ми-8 стал отказ техники.

По предворительной информации, погибли, по разным данным, трое или четверо членов экипажа, находившиеся на борту. Их тела уже обнаружены на месте инцидента.

В российских пабликах также утверждается, что вертолет принадлежал ФСБ России. Авиасудно разбилось во время выполнения тренировочного полета, когда пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".

Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области РФ

Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области РФ
Фото с места крушения российского вертолета Ми-8/Фото: российские телеграм-каналы / ©
Фото с места крушения российского вертолета Ми-8/Фото: российские телеграм-каналы
Фото с места крушения российского вертолета Ми-8/Фото: российские телеграм-каналы / ©
Фото с места крушения российского вертолета Ми-8/Фото: российские телеграм-каналы
Фото с места крушения российского вертолета Ми-8/Фото: российские телеграм-каналы / ©
Фото с места крушения российского вертолета Ми-8/Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, боец ГУР намекнул, что недавний удар по бомбардировщику Ту-22М3 на аэродроме под Новгородом могла нанести украинская военная разведка.

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Дата публикации
Просмотры
1534
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