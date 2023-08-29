В России разбился вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ (фото, видео)

Авиасудно разбилось во время выполнения тренировочного полета.

В Челябинской области России 29 августа потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Россияне заявили, что вертолет Ми-8 упал в Челябинской области по пока неизвестным причинам. Однако, по данным некоторых российских пропагандистов, причиной падения вертолета Ми-8 стал отказ техники.

Также читайте Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника

По предворительной информации, погибли, по разным данным, трое или четверо членов экипажа, находившиеся на борту. Их тела уже обнаружены на месте инцидента.

В российских пабликах также утверждается, что вертолет принадлежал ФСБ России. Авиасудно разбилось во время выполнения тренировочного полета, когда пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".

Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области РФ

Фото с места крушения российского вертолета Ми-8/Фото: российские телеграм-каналы

Фото с места крушения российского вертолета Ми-8/Фото: российские телеграм-каналы

Фото с места крушения российского вертолета Ми-8/Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, боец ГУР намекнул, что недавний удар по бомбардировщику Ту-22М3 на аэродроме под Новгородом могла нанести украинская военная разведка.

Читайте также: