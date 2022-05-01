В России разбился вертолет Ми-8, тушивший лесные пожары: есть погибший и пострадавшие

В российском Забайкалье разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 15 человек.
Как сообщают росСМИ, в результате авиакатастрофы погиб один человек, еще шесть пострадали.
Отмечается, что по предварительным данным среди причин авиатрощи рассматриваются ошибка экипажа и отказ техники. Также СМИ узнали, что на борту Ми-8 находились сотрудники экстренных служб, возвращавшихся из Благовещенска. Там они тушили лесные пожары.
Напомним, в России продолжаются масштабные пожары в сибирских лесах. Огонь горит возле населенных пунктов, поэтому в Курганской области объявили чрезвычайную ситуацию и проводят эвакуацию из шести поселков.
Причиной пожаров стала засушливая и ветреная погода с температурой воздуха, достигающей +27 градусов.
Возгорания не могут погасить из-за нехватки военных пожарных, которых обычно привлекают к тушению таких масштабных пожаров. Российские военные подразделения были передислоцированы для вторжения в Украину, которое длится уже 67 дней с 24 февраля.
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