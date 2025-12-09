В России разбился военный самолет Ан-22: что известно

Самолет Ан-22. / © uk.wikipedia.org

Дополнено новыми материалами

В России, в Ивановской области, разбился военный самолет Ан-22, принадлежавший Минобороны страны-агрессорки. На борту находились семь человек.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что авиакатастрофа Ан-22 произошла в районе Уводского водохранилища. Фрагменты самолета найдены на воде. По данным оперативной службы, самолет совершал плановый облет после ремонта.

Впоследствии Минобороны сообщило, что судно якобы упало в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела в место происшествия для установления судьбы экипажа.

Телеграмм-канал SHOT сообщил , что, предварительно, семь членов экипажа, погибли.

Напомним, в начале декабря в России загорелся самолет с пассажирами на борту . На высоте более 2000 метров у Boeing 777-200, летевшего из Москвы (Россия) на Пхукет (Таиланд), загорелся двигатель. Пожар удалось потушить, но борт кружил в воздухе 1,5 часа.

В октябре в Красноярском крае России разбился самолет , который мог принадлежать ООО «Борус». В авиакатастрофе Ан-2 погибли два члена экипажа. По предварительным данным, инцидент произошел после выполнения авиационных работ.

