В России разбился военный самолет Ан-22: что известно
Пока судьба экипажа, а это семь человек, неизвестна.
В России, в Ивановской области, разбился военный самолет Ан-22, принадлежавший Минобороны страны-агрессорки. На борту находились семь человек.
Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что авиакатастрофа Ан-22 произошла в районе Уводского водохранилища. Фрагменты самолета найдены на воде. По данным оперативной службы, самолет совершал плановый облет после ремонта.
Впоследствии Минобороны сообщило, что судно якобы упало в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела в место происшествия для установления судьбы экипажа.
Телеграмм-канал SHOT сообщил , что, предварительно, семь членов экипажа, погибли.
Напомним, в начале декабря в России загорелся самолет с пассажирами на борту . На высоте более 2000 метров у Boeing 777-200, летевшего из Москвы (Россия) на Пхукет (Таиланд), загорелся двигатель. Пожар удалось потушить, но борт кружил в воздухе 1,5 часа.
В октябре в Красноярском крае России разбился самолет , который мог принадлежать ООО «Борус». В авиакатастрофе Ан-2 погибли два члена экипажа. По предварительным данным, инцидент произошел после выполнения авиационных работ.