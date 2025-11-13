- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 661
- Время на прочтение
- 1 мин
В России разбился военный самолет: погибли два пилота — СМИ
Известно, что самолет упал в лесу, недалеко от местного аэропорта. К месту выехали экстренные службы.
В России, в республике Карелия, под Петрозаводском, вероятно, разбился военный самолет, в результате чего погибли два пилота.
Об этом сообщают местные российские СМИ и паблики Карелии.
По разным версиям, речь идет о Су-27 или Су-30, однако официального подтверждения от властей РФ пока нет.
Обстоятельства крушения пока уточняются. Известно, что самолет упал в лесу, неподалеку от местного аэропорта. К месту выехали экстренные службы.
Источники отмечают, что инцидент произошел при выполнении тренировочного или боевого задания.
Официальной информации от российского Минобороны пока нет.
Отметим, что Су-27 и Су-30 — многоцелевые истребители, применяемые для прикрытия воздушного пространства и нанесения ударов по критическим объектам. Потери таких самолетов случаются как во время учений, так и военных операций.