В России разбился военный самолет: погибли два пилота — СМИ

Известно, что самолет упал в лесу, недалеко от местного аэропорта. К месту выехали экстренные службы.

В России разбился военный самолет: погибли два пилота — СМИ

У россиян минус один самолет Су вместе с пилотами / © Википедия

В России, в республике Карелия, под Петрозаводском, вероятно, разбился военный самолет, в результате чего погибли два пилота.

Об этом сообщают местные российские СМИ и паблики Карелии.

По разным версиям, речь идет о Су-27 или Су-30, однако официального подтверждения от властей РФ пока нет.

Обстоятельства крушения пока уточняются. Известно, что самолет упал в лесу, неподалеку от местного аэропорта. К месту выехали экстренные службы.

Источники отмечают, что инцидент произошел при выполнении тренировочного или боевого задания.

Официальной информации от российского Минобороны пока нет.

Отметим, что Су-27 и Су-30 — многоцелевые истребители, применяемые для прикрытия воздушного пространства и нанесения ударов по критическим объектам. Потери таких самолетов случаются как во время учений, так и военных операций.

