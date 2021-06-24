В России разбился военный вертолет Ми-8, весь экипаж погиб — СМИ

По предварительным данным, вертолет числился за Росгвардией.

В Российской Федерации в четверг, 24 июня, около села Корпикюля в Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-8.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram канал "Mash на Мойке".

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По предварительным данным, весь экипаж, а именно три человека, находившиеся на борту, погибли на месте инцидента.

"Вероятно, вертолет числился за Росгвардией, — говорится в сообщении. — Совпадение: сегодня модель Ми-8 отмечала 60-летие своего первого полета".

Как рассказали очевидцы, на месте катастрофы "стоит столб черного дыма".

Как пишет "Интерфакс", вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Информация уточняется.

Напомним, что в результате аварии частного вертолета Robinson в Архангельской области погиб человек, а еще двое получили травмы.

Ранее в аэропорту Богучаны Красноярского края РФ вертолет Ми-8 повредил хвост во время столкновения со зданием аэровокзала.

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