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В России раздался взрыв в пятиэтажном доме: много погибших и пострадавших (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
9259
Время на прочтение
1 мин
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В России раздался взрыв в пятиэтажном доме: много погибших и пострадавших (фото)

Фото: из соцсетей

На месте происшествия погибли 4 человека.

В России в городе Нижневартовск Тюменской области в воскресенье, 4 декабря, в многоэтажном доме раздался взрыв. Инцидент произошел из-за утечки газа.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Из-за взрыва в многоэтажке Нижневартовска произошел обвал двух подъездов. На месте происшествия погибли по меньшей мере 4 человека, еще 10 получили травмы.

© из соцсетей
Фото: из соцсетей

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Также в доме обнаружили разгерметизированный газовый баллон. Под свалами могут быть россияне. На месте происшествия работают экстренные службы.

Другие инциденты в России

В городе Ейск Краснодарского края РФ 17 октября на жилой дом упал военный самолет. Он разрушил несколько подъездов, на месте происшествия погибли люди. Именно из этого города РФ чаще всего бомбит Украину, убивая украинцев и уничтожая нашу инфраструктуру.

В российской Казани девушку, вышедшую на одинокий пикет с плакатом "Я люблю своего папу", признали виновной в "дискредитации оккупационной армии".

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Дата публикации
Просмотры
9259
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