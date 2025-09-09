ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
756
Время на прочтение
1 мин

В России раздавались взрывы: выведены из строя еще два газопровода — источники

Оба поврежденных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в полномасштабной агрессии России против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пожар на газопроводе

Пожар на газопроводе

В русском Пензе 8 сентября в результате серии взрывов была выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов.

Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на источники в спецслужбах.

Как сообщают источники, по меньшей мере четыре взрыва в Железнодорожном районе города Пенза прогремели около четырех часов утра. В результате две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование.

Кроме того, согласно информации источника в украинской разведке, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

Через несколько часов после взрывов, с целью скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия, в местных СМИ появилась информация о якобы «плановых учениях» на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. Местные жители призвали сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах в местных пабликах.

Оба поврежденных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в полномасштабной агрессии России против Украины, отметил источник.

Напомним, в ночь на 7 сентября Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по важным военным объектам на территории России. Поражены нефтепровод, нефтеперерабатывающий завод и места дислокации оккупационных войск.

Дата публикации
Количество просмотров
756
