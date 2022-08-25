В России разгорелись масштабные лесные пожары: огонь может переброситься на Беларусь (видео)

В России увеличилась площадь лесных пожаров. Спасатели не успевают тушить возгорание. В частности, лесные пожары разгорелись в Разянской, Псковской областях РФ и Республике Коми.

Жители Разянской области РФ жалуются на халатность властей. Там меньше, чем за сутки, площадь пожаров выросла еще на 29%, до 15,2 тыс. га.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Из-за сильных пожаров в Ухте (Республика Коми) власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В районе города Ухта сильный смог вызван горением торфяников. Дым дошел до столицы Республики Коми – Сыктывкара.

Как пишут российские пропагандисты, площадь, пройденная огнем лесных пожаров в Рязанской области, выросла до 15 тыс. га. По информации экстренных служб, в регионе действуют шесть очагов возгораний, однако угрозы, уверяют, для населенных пунктов нет.

В МЧС России заявили, что имеют информацию о том, что в лесах Рязанской области были поджоги, совершенные диверсантами. По словам главы ведомства, сейчас эта информация проверяется.

Между тем в Беларуси – союзника РФ – боятся, что лесные пожары из Псоковской области дойдут до их государства. Поэтому белорусские лесники усилили охрану границы с Россией из-за приближающегося пожара и начали тушение огня.

"Чтобы не допустить перехода огня на территорию нашей страны, работники Шумилинского лесхоза – около 20 человек – отправились на помощь российским коллегам. До границы Беларуси около 400 м. На российской территории огонь прошел уже более 7,5 га", — рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства по состоянию на на 24 августа.

Напомним, напуганные россияне начали закупаться измерителями радиации и препаратами с йодом.

Из-за масштабных лесных пожаров в Испании пожарным пришлось убегать от огня

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