Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

В окружении российского президента Владимира Путина продвигают масштабные проекты по продлению жизни, которые предусматривают, в частности, биопечать человеческих органов и выращивание их внутри генетически модифицированных свиней.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на российских ученых и представителей Кремля.

По данным издания, идея создания человеческих органов в лаборатории стала частью государственной программы долголетия, которую Путин представил в 2024 году.

Реклама

Тогда Кремль заявлял, что эта инициатива должна «спасти 175 тысяч жизней» до конца десятилетия. Эта цифра почему-то примерно совпадала с независимыми оценками потерь российских войск во время вторжения в Украину.

В рамках программы российские государственные научные учреждения сосредоточились на двух основных направлениях — биопечати живых тканей и ксенотрансплантации, то есть выращивании человеческих органов в мини-свиньях, которые считаются генетически совместимыми с человеком.

Как пишет The Wall Street Journal, российские исследователи уже заявили об успешном биодруке человеческой хрящевой ткани и щитовидной железы мыши. В Кремле утверждают, что работы ведутся сразу в нескольких государственных научных центрах.

«В Российской Федерации продолжается работа над целым рядом научных программ в этой области», — цитирует издание сообщение пресс-службы Кремля.

Реклама

По информации WSJ, ключевую роль в продвижении программы играют дочь Путина Мария Воронцова, которая занимается государственными генетическими программами, а также руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук — брат одного из ближайших соратников российского президента Юрия Ковальчука.

Сам Ковальчук ранее заявлял российским СМИ, что современная наука якобы приближается к возможности «неограниченного» восстановления человеческого организма.

«Трудно говорить о бессмертии, но способность человека восстанавливаться, несомненно, будет расти», — заявил он.

В то же время издание отмечает, что в отличие от аналогичных западных исследований в сфере продления жизни, российские разработки почти не представлены в ведущих международных научных журналах.

Реклама

Российский ученый Александр Островский, который работал в сфере биопечати и покинул РФ после полномасштабного вторжения в Украину, выразил сомнение относительно реальных результатов этих проектов.

«Если нет публикаций, то нет и реальных результатов, и их заявления, вероятно, следует воспринимать как стремление, если не сказать мечты», — сказал Островский.

По его словам, из-за международных санкций российская наука все больше изолируется от мирового научного сообщества, а приближенные к Кремлю исследователи могут сообщать Путину именно ту информацию, которую он хочет слышать для дальнейшего финансирования программ.

Мечты Путина о «бессмертии» — что известно

Напомним, в прошлом году во время визита хозяина Кремля в Пекин глава Китая Си Цзиньпин поднял тему возможности продлить жизнь до 150 лет в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Реклама

Впоследствии Центральное телевидение Китая (CCTV) потребовало удалить видео Reuters, на котором зафиксирован разговор китайского и российского лидеров о долголетии и даже достижении бессмертия.

После обнародования отрывков разговора Си и Путина в соцсетях Китая появилось множество шуток и обсуждений о жизни до 150 лет. Некоторые компании даже использовали хайп для продвижения собственных медицинских услуг. В конце концов в китайской соцсети Weibo был заблокирован поисковый запрос «150 лет».

Британский таблоид Daily Star предположил, что президент России Владимир Путин хочет оставаться у власти до 2050 года, после чего передать должность своему сыну Ивану, которому сейчас 10 лет.

Новости партнеров