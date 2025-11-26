В России разработали государственный стандарт работы в районах, попавших под ядерный удар

Радиоактивное загрязнение. Иллюстративное изображение

Реклама

В России разработали единый государственный стандарт по выявлению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению.

Об этом сообщил в среду, 26 ноября, российский новостной сайт РБК.

Единый стандарт был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ. Он вступит в силу 1 февраля 2026 года.

Реклама

Этим документом установлен порядок проведения радиационной, химической и биологической разведки в периоды «мобилизации, военного положения и чрезвычайных ситуаций».

В документе впервые введено понятие предельно допустимых уровней заражения — значений мощностей токсичных доз, плотностей заражения и объемного содержания опасных веществ.

Согласно стандарту, косвенными признаками заражения могут считаться внезапные появления масс насекомых, капли жидкости при отсутствии осадков, порошкообразный налет, стекловидные частицы и многочисленные синхронные поломки электронных приборов.

Для обследования таких территорий будет направляться специальный дозор, который должен определить границы зараженного района, обозначить их и собрать пробы — образцы почвы, воды, растительности и даже трупы мелких грызунов.

Реклама

Создание этого стандарта происходит на фоне эскалации ядерной риторики со стороны России.

В частности, президент РФ Владимир Путин на недавнем заседании Совета безопасности потребовал от Минобороны подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний после 35-летнего перерыва

Министр обороны Андрей Белоусов заявил о готовности полигона на Новой Земле к «проведению полномасштабных испытаний в сжатые сроки».

Напомним, президент США Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты планируют провести ядерные испытания «довольно скоро».