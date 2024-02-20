В России разразился скандал из-за реальных потерь окупантов в Авдеевке: детали

В РФ правду, как известно, не просто не любят – ее панически боятся.

Российский военный Андрей "Мурз" Морозов опубликовал реальные цифры погибших оккупантов в Авдеевке. Он заявил, что армия РФ потеряла там за 4 месяца больше чем за 10 лет в Афганистане. Честные слова разозлили пропагандистов, поэтому они потребовали, чтобы его посадить.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

"Информационный беспредел!"

По сообщению Морозова, безвозвратные потери РФ в Авдеевке составляют более 16 000 человек. Его пост процитировали едва ли не все украинские СМИ. Правда изрядно возмутила российских пропагандистов, в результате чего у них началась настоящая истерика. Так, ведущие канала "Соловьев LIVE" Юлия Витязева и Армен Гаспарян посвятили российскому военному эфиру продолжительностью пол часа. Они обвинили Морозова в том, что он предатель и вредитель, и его место – в тюрьме.

"Вы понимаете, что это вредительство?", — начала взывать Витязева.

"Он понимает, что за время страстно любимого товарища Сталина и генерал-полковника Абакумова его приставили бы к стенке за один такой пост?", – истерически воскликнул Гаспарян.

Как объясняет журналист, ярость россиян вполне понятна. Да, эта правда обнуляет всю ложь и пропаганду, которую они годами озвучивают в своих эфирах. Они очень переживают, что она попадет в западные СМИ, а это значит, что вся их "неутомимая работа" за кремлевские деньги – бесполезна. Пропагандисты отдают себе отчет в собственной беспомощности.

"Как бы они ни старались, но в 21 веке просто невозможно игнорировать и полностью запретить определенную нежелательную информацию, она все равно будет проникать в эфир, это неизбежно", – говорит журналист.

Кремлевские пропагандисты очень опасаются, что в РФ популярность войны снизится и она может закончиться. Они сидят в студиях и получают огромные зарплаты.

"Им выгодно, чтобы "мясорубка" не заканчивалась, им выгодно скрывать непривлекательные факты, им выгодно не считать потери", – подчеркнул журналист

А русские военные каждый день идут умирать из-за этих комических и в то же время ужасных чудовищ. Поэтому Казанский призывает солдат РФ осознать это и прекратить участвовать в преступной войне, на которую их отправляет Путин и его придворная обслуга.

Ранее гендиректор медиагруппы Russia Today и лицо, приближенное к президенту РФ Владимиру Путину, российский VIP-пропагандист Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.

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