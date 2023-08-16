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В России разразился скандал вокруг Зеленского, но есть нюанс

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В России разразился скандал вокруг Зеленского, но есть нюанс

Александр Зеленский/Фото "Смоленская газета"

Речь идет не об украинском президенте, а о его однофамильце из государства-агрессора.

В России разразился скандал вокруг кандидата в Смоленскую областную думу Александра Зеленского. Его фамилия разозлила местного пенсионера.

Об этом пишет телеграмм-канал "Лентач".

В России разразился скандал из-за кандидата в думу, фамилия которого Зеленский

В России разразился скандал из-за кандидата в думу, фамилия которого Зеленский

Что известно

В ходе встречи губернатора и кандидата с избирателями пенсионер возмутился тем, что в облдуму от "Единой России" баллотируется кандидат с фамилией Зеленский. Разъяренный дедушка заявил, что такое совпадение "оскорбительно для участников СВО и патриотов". Так, он считает, что Зеленскому нужно:

  • или сняться с выборов;
  • или сменить фамилию.

В свою очередь спикер облдумы Игорь Ляхов призвал не преследовать людей по фамилии. Недовольный пенсионер после этого покинул зал.

Реакция кандидата Зеленского не заставила себя ждать. Он заявил, что не несет ответственности за своих однофамильцев. Кроме того, он не настроен менять фамилию и сниматься с выборов.

Заметим, ранее россиянина обвинили в "дискредитации" армии из-за сна о Зеленском

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Дата публикации
Просмотры
2055
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