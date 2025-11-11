В России разрушился горнолыжный комплекс, есть пострадавшие (фото)

Реклама

В Красногорске, что под Москвой, частично обвалился всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком». В результате происшествия пострадали два человека, а более 100 автомобилей получили повреждения.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным источников, один из пострадавших осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Второго пострадавшего бригада скорой помощи доставила в травматологический пункт для оказания медицинской помощи.

В соседних домах также были выбиты окна. Одна из местных жительниц получила порез носа осколками стекла, однако от госпитализации отказалась.

Разбор комплекса начался летом 2024 года после признания здания аварийным из-за нарушения конструкции купола и металлических ферм, которые создавали угрозу обвала.

Во время демонтажа возникли проблемы из-за массивности и сложности металлических конструкций: вес некоторых секций превышал десятки тонн. Работы неоднократно останавливались для проверки нагрузки и корректировки техники безопасности. Сейчас здание еще полностью не разобрано.

