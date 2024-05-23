В России развернули массовое строительство фильтрационных лагерей для украинцев — ЦНС

Захватчики устанавливают быстромонтажные бараки, которые будут вмещать сотни посетителей.
Российские захватчики развернули в Поволжье масштабное строительство фильтрационных лагерей для украинцев под видом детских пионерских лагерей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что захватчики устанавливают быстромонтажные модульные домики, скорее бараки, которые будут вмещать сотни посетителей.
"Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность оккупационным властям. Также с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий", — говорится в сообщении.
В ЦНС заявили, что в последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мер. Особо жесткие проверки наблюдаются на Юге Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ОБСЕ объяснила, в чем родство нацистов и современной России.
Кроме того, ранее мы информировали, что диктатор Путин восстанавливает в России еще одну традицию Третьего рейха.
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