В России развернули массовое строительство фильтрационных лагерей для украинцев — ЦНС

Захватчики устанавливают быстромонтажные бараки, которые будут вмещать сотни посетителей.

Российские захватчики развернули в Поволжье масштабное строительство фильтрационных лагерей для украинцев под видом детских пионерских лагерей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что захватчики устанавливают быстромонтажные модульные домики, скорее бараки, которые будут вмещать сотни посетителей.

"Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность оккупационным властям. Также с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что в последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мер. Особо жесткие проверки наблюдаются на Юге Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ОБСЕ объяснила, в чем родство нацистов и современной России.

Кроме того, ранее мы информировали, что диктатор Путин восстанавливает в России еще одну традицию Третьего рейха.

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