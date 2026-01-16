Наручники / © Unsplash

В России в 2025 году резко возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений — до 627,9 тысяч случаев, что стало рекордом за последние 15 лет. Это свидетельствует о системной деградации ситуации безопасности в РФ.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации .

Как отмечают аналитики, рост тяжкой преступности продолжается уже третий год подряд и напрямую связан с войной против Украины. В гражданскую жизнь возвращаются участники боевых действий, в том числе бывшие заключенные, которых вербовали на фронт. Именно они все чаще фигурируют в уголовных производствах по убийствам, разбоям, насилию и обороту наркотиков.

На фоне этого Кремль готовится к выборам в Госдуму в 2026 году, но в то же время демонстрирует страх перед собственными "ветеранами". Несмотря на публичную героизацию участников войны, российские власти сомневаются, готово ли общество видеть его в парламенте.

В Центре также сообщали, что из-за программ типа «время героев» Кремль планирует завести в Госдуму 70–80 «героев СВО», чтобы не допустить их неконтролируемой радикализации по возвращении с фронта.

Таким образом, участие в войне в РФ представляют как "социальный лифт", однако на практике она становится катализатором преступности и внутренней нестабильности, а вооруженные и травмированные "ветераны" превращаются в угрозу уже для самой России.

Напомним, что в России пытаются скрыть деградацию экономики .