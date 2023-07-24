В России рекордный отток капитала с начала полномасштабной войны: детали от Ермака

Темпы оттока капитала из страны-агрессора достигли 13% ее ВВП.

В России отток капитала достиг рекордных 253 млрд долл. с начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Сети.

"Отток капитала из России с начала широкомасштабного вторжения достиг рекордных $253 млрд", — указано в заявлении.

Ермак также уточнил, что в течение 2022 года из России "ушло" 239 млрд дол. Эта отметка вчетверо больше статистики за 2021 год.

А в первой половине 2023 года отток капитала из страны-агрессора составлял 27 млрд. дол.

Глава ОП подчеркнул, что темпы оттока капитала из России достигли 13% ее ВВП и побили все возможные рекорды.

В каком состоянии российская экономика

Издание The Telegraph сообщило об уменьшении российских резервов. Так, в России почти вдвое сократились доходы от продажи нефти (в этом году сократятся еще на 43%). Страна теряет рабочую силу из-за потерь на фронте и бегства за границу уклонистов от мобилизации. Иностранные инвестиции исчезли, рубль упал, а инфляция набирает обороты.

Издание CNN в конце июня информировало, что в 2022 году российскую экономику спасли рекордные цены на энергоносители. Однако уже вскоре последствия действия санкций подведут РФ к экономической яме.

По оценкам специалистов Bloomberg Economics, война в Украине будет в дальнейшем разорять экономику России: в 2026 году она потеряет 190 млрд долл.

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