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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России резко отреагировали на готовность Германии бить по Петербургу: что заявили

МИД России назвал командующего ВВС Германии «неонацистом» из-за его заявления о готовности Альянса к отражению российской агрессии.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Мария Захарова

Мария Захарова / © Associated Press

Официальная представительница российского МИДа Мария Захарова в очередной раз продемонстрировала привычный стиль российской дипломатии, назвав командующего ВВС Германии «неонацистом».

Об этом сообщают российские СМИ.

Причиной истерической реакции Кремля стало заявление немецкого генерала о готовности НАТО к защите от российской агрессии. Захарова разразилась критикой после того, как командующий Воздушными силами Германии четко обозначил оборонную стратегию Альянса.

Военный подчеркнул, что в случае открытого конфликта НАТО будет наносить превентивные и ответные удары по ключевым объектам агрессора: Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря. На что в Кремле ответили «неонацист».

Ранее командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года. Он заверил, что его страна готова отражать атаку русской армии.

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Дата публикации
Количество просмотров
306
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