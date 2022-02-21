В России резко подорожала иностранная валюта: евро пересек отметку 90 рублей

Обвал российского рубля происходит на фоне обострения на Донбассе.

В понедельник, 21 февраля, российская национальная валюта резко ослабла по отношению к евро и доллару. Это происходит на фоне роста геополитического напряжения и обострения на Донбассе.

Об этом сообщает российское издание "РБК".

По данным Московской биржи курс евро впервые с 26 января превысил отметку 90 рублей. По состоянию на 18:00 по московскому времени (17:00 по Киеву) европейская валюта подорожала на 3,1% — до 90,29 российского рубля.

Доллар подорожал также на 3,1%, теперь за него просят 79,69 рубля.

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Как отмечают эксперты, российская валюта падает на фоне обострения на Донбассе, откуда боевики массово вывозят население в Россию.

Напомним, менее чем через час после обнародования информации о запланированном главарями "ЛДНР" на пятницу, 18 февраля, принудительном вывозе с временно оккупированных территорий Донбасса, в России существенно ослабла национальная валюта.

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