Российский рубль / © Reuters

В октябре 2025 года суммарная выручка российских компаний и индивидуальных предпринимателей сократилась до $82,5 млрд — это на 21,3% меньше, чем в сентябре. Юридические лица потеряли около $17,2 млрд доходов, а индивидуальные предприниматели - $4,8 млрд.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины .

По данным разведки, количество кассовых чеков уменьшилось на 22,4%, что демонстрирует резкое падение деловой активности в РФ.

Основными факторами оползня стали спад потребительского спроса, инфляционное давление и уклонение бизнеса от официального учета. Продажа основных продуктов в физическом измерении в сентябре-октябре упала на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Больше сократилось потребление:

• молока – на 8 %;

• гречихи – на 9 %;

• риса – на 10 %.

На поведение потребителей оказывают существенное влияние инфляция, повышение тарифов и неуверенность населения в завтрашнем дне.

Отдельно в СЗРУ отмечают, что все больше предпринимателей перестают регистрировать операции в официальных кассовых системах. Это стало реакцией на планы правительства РФ с 1 января 2026 г. существенно снизить предельный уровень доходов для упрощенной системы налогообложения — с $738,6 тыс. до $123,1 тыс. в год. Инициатива, которая должна увеличить бюджетные поступления, фактически стимулирует бизнес переходить «в тень».

Падение выручки более чем на 20% в месяц, по оценкам украинской разведки, отражает замедление денежного обращения, снижение покупательной способности и стремительное расширение теневого сектора. Его доля может вырасти на 10–15% к середине 2026 года.

