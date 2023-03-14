В России с килограммом наркотиков поймали замкомандира воинской части

Наркотик мефедрон у российского капитана обнаружили во время остановки его авто на посту ДПС.

Российские правоохранители задержали с килограммом мефедрона заместителя командира роты по военно-политической работе воинской части 3419 в Балашихе (Московская область).

Об этом сообщает российский телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на осведомленные источники.

Мужчину с наркотиками задержали 12 марта в Рязанской области на посту ДПС "Солотчинский".

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По данным еще одного телеграмм-канала "Осторожно, новости", задержанным оказался 34-летний Алексей Пласкунов. Он дослужился в Балашихе до звания капитана и стал заместителем командира роты.

Сообщается, что Пласкунов вместе с безработным Рустамом Казумовым одолжили у товарища из Росгвардии авто и отправились в Рязанскую область. За рулем находился Пласкунов. Когда авто остановили на посту ДПС для проверки, нашли в нем почти килограмм наркотического вещества.

У силовиков заранее была информация, что в авто могут перевозить партию запрещенных веществ.

На место прибыл спецназ, который и задержал Пласкунова и Казумова. Военное следствие приступило к проверке Пласкунова на причастность к покушению на сбыт наркотиков.

Заметим, что наркотик мефедрон появился в России в конце 2000-х и попал под запрет в 2010 году. В большинстве городов РФ наркотик входил в пятерку самых популярных наряду с гашишем, "шишками" и амфетамином.

К слову, на войне против Украины погиб экс-депутат пропутинской партии "Единая Россия" Советского района Самары Денис Штейн, осужденный за сбыт того же медефрона.

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