Изготовление гроба выросло на 52% (до 6729,69 рублей).
В России цены на ритуальные услуги в последние год-полтора выросли на 30-50%. В то же время, в этой области, как пишут пропагандисты, заработало импортозамещение.
Такие данные Росстана приводит газета "Российская газета".
Согласно статистике, средняя стоимость кремации с января 2022 года по апрель 2023 года выросла более чем на треть (36%). Это от 21 до 28,7 тысяч рублей. Копание могили подорожало на 13% (до 8765 рублей), а изготовление гроба на 52% (до 6729,69 рублей).
Заместитель председателя Комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Владимир Родькин отметил, что за последние 2-3 года существенно подорожали пиломатериалы.
Между тем гендиректор "Похоронного дома №1" Елена Ельсалиева объяснила, что рост цен на кресты, ограждения, гробы спровоцирован повышением цен на сырье металл и дерево.
"Раньше часть материалов и товаров компания покупала в Украине, в последний год пришлось оперативно искать других поставщиков по ряду направлений", — сказала она.
По данным Генерального штаба ВСУ, потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023 года ВСУ составляют 207 910 человек Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 470 военных.
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