В России с оборонного предприятия похищено более 7 тонн титана, необходимого для изготовления ракет

В России с оборонного предприятия похищено более 7 тонн титана, необходимого для изготовления ракет

Из склада одного из крупнейших в РФ поставщиков оружия в подмосковном городе Королеве по поддельным документам вывезли сырье для создания ракет.

В городе Королев Московской области, который называют "космической столицей" России, из склада оборонного предприятия похитили более 7 тонн титана. Это сырье используется для изготовления некоторых типов боевых ракет.

Об этом сообщает российское издание "Mash".

В сообщении говорится, что из склада дочерней компании холдинга "Тактическое ракетное вооружение", которое является одним из крупнейших поставщиков оружия в РФ, неизвестные украли 7319 килограммов титана на сумму 18 млн рублей (270 тысяч долларов). Преступники на КПП предъявили поддельную доверенность и беспрепятственно увезли ценное сырье, используемое для изготовления ракет.

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Известно, что на этом предприятии, в частности, производят ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Похитителей разыскивает местная полиция.

Напомним, ранее в подмосковном городе Королев, который из-за большого количества предприятий авиационно-космической отрасли имеет титул российской "космической столицы", произошел большой пожар в промышленной зоне. Местные власти не сообщили, что именно горело.

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