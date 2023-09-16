В России с почестями "похоронили" в могиле памятник "воину-освободителю": фото

В Кировской области РФ во время реконструкции советского памятника "воину-освободителю" решили поменять скульптуру. Чтобы не уничтожать демонтированный монумент, для него вырыли специальную могилу, в которой с почестями его "похоронили".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале российский оппозиционер Александр Невзоров.

По его словам, у россиян во время войны в Украине, в которой погибает большое количество окупантов, возникла "привычка" устраивать пышные похороны с военными почестями.

“Хоронят все, что плохо стоит и плохо лежит. Невыносимо чешутся руки таскать веночки и опрокидывать поминальные рюмочки. Конечно, можно было бы устроить торжественное погребение старого велосипеда, песочницы или стеклотары. Но в этом случае "оказание военных почестей" было бы не вполне уместным. А хочется "с салютом и речами", — иронически заметил Невзоров.

Для бетонного "героя", которого местные власти решили поменять на скульптуру, выполненную из более долговечного стеклопластика, вырыли рядом с мемориалом огромную могилу. С помощью крана монумент перенесли в яму и засыпали землей.

“Мы приняли решение провести захоронение памятника, поскольку было бы не совсем хорошо его вывезти куда-нибудь и как-то использовать. Мы установим табличку с информацией о захоронениях, чтобы жители знали, что памятник не разрушен и не уничтожен”, — прокомментировал ситуацию глава местной администрации.

Напомним, в Псковской области РФ на частной территории завода "Микрон" в городе Великие Луки установили памятник советскому кровавому диктатору Иосифу Сталину. Монумент освятил местный священник.

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