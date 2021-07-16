В России с радаров исчез пассажирский самолет: на борту 17 человек, есть дети

В России с радаров исчез пассажирский самолет: на борту 17 человек, есть дети

Источник российским СМИ сообщил, что у судна сработала аварийная радиомаяк.

В Томской области России с радаров исчез пассажирский самолет Ан-28.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как пишет ТАСС, предварительно известно, что на борту судна находится 17 человек, в том числе четверо детей. Как сообщил источник, у пропавшего самолета сработала аварийная радиомаяк, координаты возможного местонахождения Ан-28 уже установлены.

В Сибирском спасательном центре сообщили, как пишет "Дождь", что Ан-28 совершал рейс из города Кедровый в Томск. Предварительно, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация", отмечает "Интерфакс".

Источник агентства предположил, что самолет мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.

На данный момент больше никакой информации не сообщается.

Напомним, в России самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") до поселка Палана, не вышел на связь 6 июля. Он упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. Погибли все 28 человек, находившихся на борту: 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 рождения, и шесть членов экипажа.

Новости мира: на Камчатке нашли фюзеляж пропавшего самолета, на борту было 28 человек

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