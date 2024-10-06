В России с участием Минобороны РФ разрабатывают компьютерную игру о войне в Украине

Виртуальная война начинается в 2014 году с противостояния на Донбассе.

В Минобороны РФ, похоже, окончательно убедились, что победить Украину на поле боя не удастся, поэтому стратеги "киевского блицкрига" решили присоединиться к созданию компьютерной игры для российских геймеров.

Как сообщают российские пропагандисты издания "Известия", российское военное ведомство оказывает "консультационную поддержку" в создании одиночной стратегии под названием "Отряд 22: ZOV".

Интересно, что виртуальная война начинается в 2014 году с противостояния на Донбассе, а не с февраля 2022 года, когда началась так называемая "специальная военная операция", то есть полномасштабное вторжение в Украину.

Ожидается, что игра выйдет уже в декабре 2024 года. Она будет доступна только на платформе VK Play.

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко выразил уверенность, что "Отряд 22" "обязательно найдет своих поклонников и даже соберет вокруг себя устойчивое сообщество геймеров-патриотов". Он предложил использовать в игре образы и биографии реальных участников войны с Украиной.

Судя по тому, что даже в названиях населенных пунктов, как свидетельствует скрин игры, разработчики под наблюдением Минобороны РФ допускают ошибки (“Бердяньске” вместо “Бердянське”), сюжет этой игрушки для “геймеров-патриотов” будет далек от реальных событий.

Напомним, ранее в Сети появились кадры, свидетельствующие о том, что в России детей с детства учат убивать украинцев. Там уже работают специальные "центры подготовки".

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