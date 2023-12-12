В России самолет дважды не смог вылететь в Таиланд – 387 пассажиров застряли в аэропорту: подробности

В России самолет дважды не смог взлететь на рейс в Таиланд.
В России самолет рейса Красноярск – Пхукет авиакомпании "Аэрофлот" дважды не смог вылететь из аэропорта. На борту лайнера было 387 пассажиров, ожидающих следующего вылета в аэропорту уже почти сутки.
Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".
Как рассказали пассажиры, самолет дважды буксировали на взлет и они провели в салоне несколько часов, но так и не взлетели. В здании аэропорта ожидается 387 пассажиров, из них 18 детей.
Вылет должен был состояться в 23:30 в понедельник, 11 декабря. Время вылета рейса Красноярск – Пхукет изменено на 14:00 вторника, 12 декабря, по техническим причинам.
Рейс обслуживает один из самых больших самолетов в мире – Boeing-777-300ER, который в зависимости от модификации может вместить почти 400 пассажиров.
Напомним, на днях в Москве аварийно сел самолет с радиоактивными веществами.
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