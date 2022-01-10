В России самолет с почти полсотней пассажиров на борту выкатился за пределы полосы

В России самолет с почти полсотней пассажиров на борту выкатился за пределы полосы

Пассажиры не пострадали, их высадили из самолета и переправили в здание аэропорта.

Самолет авиакомпании Red Wings, прилетевший из Москвы в Белгород, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в 10:42 по московскому времени, при посадке рейса WZ 387 Домодедово – Белгород с 47 пассажирами.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Белгородской области со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Базарова, пишет российский "Интерфакс".

"Пассажиры, по предварительным данным, не пострадали, сейчас их высадили из самолета и переправили в здание аэропорта, самолет останется на месте для проведения расследования указанного ЧП", — заявил Базаров.

В свою очередь информированный источник сообщил, что при посадке лайнера в аэропорту Белгорода пилоты не смогли удержать самолет в пределах взлетно-посадочной полосы из-за оледенения аэродрома.

Напомним:

В селе Терново Тячевского района Закарпатской области аэроплан совершил аварийную посадку. Причиной стало то, что при приземлении взорвался бензобак.

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