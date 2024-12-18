В России сделали новое заявление о "нормализации" отношений со США

Россияне заговорили о заинтересованности в возвращении отношений между Россией и США в "нормальное русло". Мол, готовы рассмотреть какие-либо предложения США.

Об этом сказал замглавы МВД РФ Сергей Рябков, пишут росСМИ.

"РФ готова рассмотреть любые предложения США, чтобы вернуть отношения к нормальному руслу", — отметил он.

Рябков добавил, что у России пока нет понимания, когда спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог вступит в должность. Он сказал об этом, комментируя вопрос, готовится ли визит Келлога в Москву.

Россияне заговорили о заинтересованности в возвращении отношений между Россией и США к "нормальному руслу". Мол, готовы рассмотреть любые предложения.

Об этом сказал замглавы МВД РФ Сергей Рябков, пишут росСМИ.

"РФ готова рассмотреть любые предложения США, чтобы вернуть отношения к нормальному руслу", – отметил он.

Рябков добавил, что у России пока нет понимания, когда спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог вступит в должность. Он сказал об этом, комментируя вопрос, готовится ли визит Келлога в Москву.

"У нас нет никакого понимания о графике вступления Кита Келлога на ту должность, которую ему описал как его деятельность избранный президент Трамп. И тем более у нас нет никаких, ни малейших, даже номинальных импульсов о том, какими могут быть его намерения с точки зрения налаживание контактов", – сказал он.

При этом Рябков подчеркнул, что любые обращения на эту тему, как и на другие темы по поводу необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будут рассмотрены.

"Но графики, маршруты, это весь вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня", – добавил Рябков.

Напомним, Российская Федерация хотела бы привлечь Беларусь к возможным переговорам по Украине. Мол, Москва выражает высокую оценку "мирным инициативам" Минска по урегулированию войны.

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