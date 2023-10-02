В России сделали новое заявление о "зерновом соглашении"

Пока хоть каких-то моментов, свидетельствующих о возможности возвращения Российской Федерации к зерновому соглашению, нет.

Об этом заявили в интервью одному из российских средств массовой пропаганды первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российский политик в который раз напомнил об условиях Москвы по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, которые до сих пор не были выполнены. По его словам, в большей степени их реализация зависит от западных стран.

"Видимо, генеральный секретарь рычагов дополнительного влияния на западные страны не имеет и не появился с тех пор, поэтому мы и находимся там, где находимся. Пока я не вижу каких-то моментов, которые бы настраивали на оптимизм по возобновлению зернового соглашения или в другом виде", — заявил — Полянский.

Также российский дипломат добавил, что ООН не предлагала каких-либо новых форматов, которые могли бы заменить черноморскую инициативу.

Напомним, ранее в администрация президента-диктатора РФ Владимира Путина сделали новое заявление о "зерновом соглашении". Москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей.

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