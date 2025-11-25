В России сделали новое заявление по поводу "мирного плана": что сказал Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает новую редакцию американского мирного плана по Украине.

Об этом пишут РосСМИ.

По его словам, речь идет о так называемой промежуточной версии документа.

Россия располагает только той версией документа, которая состоит из 28 пунктов.

Глава МИД государства-агрессора заявил, что Запад якобы пытается изменить первоначальные формулировки, что, по словам Лаврова, может «взорвать» усилия по предстоящему урегулированию.

Лавров подчеркнул, что Москва ожидает ту версию плана, которую Соединенные Штаты согласуют с Европой и Украиной. Именно такой вариант, по его словам, Россия готова обсуждать на последующих этапах переговоров.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал дискуссии вокруг американского мирного плана по Украине «информационной вакханалией». Он заявил, что любую будущую систему безопасности в Европе невозможно формировать без участия европейских стран, которые, по его словам, должны присоединиться к переговорам на определенном этапе. В то же время в Москве считают американский план содержательным и нуждающимся в дальнейшем анализе.