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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В России сделали циничное заявление о возвращении Украины к границам 1991 года

В российском МИДе обвинили ВСУ в обстреле города Олешки на оккупированной территории Херсонской области.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

В Министерстве иностранных дел государства-агрессоры заявили, что Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года.

Циническое заявление МИД РФ цитируют российские пропагандисты.

В качестве основания для оправдания оккупации территории Украины в российском внешнеполитическом ведомстве использовали выдумку об ударе дронов по рынку в городе Олешки в оккупированной части Херсонской области.

В российском МИДе обвинили в обстреле Силы обороны Украины, пытающиеся восстановить контроль за территорией страны в границах 1991 года, руководствуясь, как сказано в официальном заявлении ведомства Лаврова, «людоедским инстинктом истребления всего российского».

«Конечно, Россия никогда не допустит реализации такого сценария», — заявили в МИД РФ.

Видео якобы удара беспилотников по рынку в Олешках опубликовал гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

Однако, как сообщил эксперт Conflict Intelligence Team (CIT), по этим кадрам невозможно определить масштаб удара, а также нельзя достоверно установить, что атака была совершена украинскими военными.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности искать «баланс интересов» по поводу уступок Украине для заключения мирного соглашения, но заверил, что Крым и Запорожская АЭС останутся российскими.

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