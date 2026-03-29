В России сделали заявление о смерти Telegram

Telegram в России

В воскресенье, 29 марта, когда россияне собирались на «массовые» протесты против блокировки Интернета, глава «Ростелекома» объявил о смерти мессенджера Telegram в ближайшие дни.

Об этом заявил руководитель российской телекоммуникационной компании Михаил Осеевский в комментарии пропагандистскому телеканалу «Россия 1», передает Astra.

«WhatsApp умер, Telegram умрет в ближайшие дни», — с улыбкой заявил он.

При этом глава «Ростелекома» заявил, что новая государственная сеть МАХ в России растет.

«MAX растет, все хорошо», — сказал он.

Протесты против блокировки Интернета в РФ

Заявление Осеевского прозвучало на фоне протестов против ограничения Интернета, которые должны были состояться в разных городах России. С призывом к россиянам выйти на улицу обратилось движение «Красный лебедь».

Власти РФ взамен запретили любые собрания и усилили меры контроля. Из разных городов, в частности из Екатеринбурга и Москвы, поступают сообщения об увеличении количества силовиков на улицах, проверке документов и задержаниях.

В Мурманске силовики глушат мобильную связь, в городе полиция проверяет документы прохожих.

Нескольких организаторов акций задержали и впоследствии арестовали на 15 суток.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что запрет в России некоторых соцсетей, отключение мобильной связи и желание путинского режима запретить интернет в целом является проявлением тотального государственного контроля в стране-агрессоре.