- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1175
- Время на прочтение
- 1 мин
В России сделали заявление о смерти Telegram
Глава «Ростелекома» заявил, что новая государственная сеть МАХ в России растет.
В воскресенье, 29 марта, когда россияне собирались на «массовые» протесты против блокировки Интернета, глава «Ростелекома» объявил о смерти мессенджера Telegram в ближайшие дни.
Об этом заявил руководитель российской телекоммуникационной компании Михаил Осеевский в комментарии пропагандистскому телеканалу «Россия 1», передает Astra.
«WhatsApp умер, Telegram умрет в ближайшие дни», — с улыбкой заявил он.
При этом глава «Ростелекома» заявил, что новая государственная сеть МАХ в России растет.
«MAX растет, все хорошо», — сказал он.
Протесты против блокировки Интернета в РФ
Заявление Осеевского прозвучало на фоне протестов против ограничения Интернета, которые должны были состояться в разных городах России. С призывом к россиянам выйти на улицу обратилось движение «Красный лебедь».
Власти РФ взамен запретили любые собрания и усилили меры контроля. Из разных городов, в частности из Екатеринбурга и Москвы, поступают сообщения об увеличении количества силовиков на улицах, проверке документов и задержаниях.
В Мурманске силовики глушат мобильную связь, в городе полиция проверяет документы прохожих.
Нескольких организаторов акций задержали и впоследствии арестовали на 15 суток.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что запрет в России некоторых соцсетей, отключение мобильной связи и желание путинского режима запретить интернет в целом является проявлением тотального государственного контроля в стране-агрессоре.