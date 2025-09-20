Российский истребитель МиГ-31К / © Associated Press

Реклама

В Министерстве обороны России отрицают, что их истребители нарушили пространство Эстонии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление.

В сообщении говорится, что российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии и пролетали над нейтральными водами Балтийского моря, направляясь с северо-запада России в российскую балтийскую эксклаву Калининград, заявило в субботу утром Министерство обороны России.

Реклама

«Полет был совершен в строгом соответствии с международными правилами, регулирующими воздушное пространство, без нарушения границ других государств, что подтверждено независимыми проверками», — заявило Минобороны России о трех истребителях МиГ-31.

В заявлении отметили, что в ходе полета российские самолеты не отклонялись от согласованного маршрута и не нарушали воздушное пространство Эстонии.

«Маршрут, по которому летели истребители из северо-западного российского региона Карелия, пролегал над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндлоо, расположенного у побережья Эстонии», — говорится в сообщении.

Напомним, Эстония выразила решительный протест России из-за нарушения своего воздушного пространства. Такие, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел страны вызвало временного поверенного РФ для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.

Реклама

Инцидент произошел чуть более недели спустя после того, как более 20 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Польши, некоторые из них были сбиты самолетами НАТО.

Кроме того, на латвийском побережье обнаружили обломок российского дрона. Очередной инцидент с российским дроном на территории Латвии подчеркивает растущую угрозу для стран Балтии и НАТО.