В России сдетонировал оборонный химзавод: обрушился цех, есть пострадавшие (видео)

В городе Стерлитамак, Республика Башкортостан, РФ, на территории химического завода «Авангард» раздался мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере шесть пострадавших и произошло обрушение здания одного из цехов. На месте инцидента началась эвакуация персонала, а очевидцы сообщают о сильном запахе пороха в городе.

Об этом пишут российские СМИ.

Обрушение здания и эвакуация персонала

Факт инцидента на заводе подтвердило руководство завода и мэр города. Обстоятельства и причина аварии пока неизвестны. Авария, по предварительным данным, произошла на так называемом нитроузле предприятия «Авангард».

Местные жители в социальных сетях публиковали фото и видео с места происшествия, на которых виден столб густого черного дыма, поднимающегося над промышленной зоной. Очевидцы также пишут, что дым виден из любой точки города. Также сообщали о сильных взрывах, мощной взрывной волне и ярких вспышках, предшествовавших пожару на заводе.

В результате взрыва одно из складских или производственных помещений завода потерпело значительные разрушения, при этом некоторые источники утверждают, что здание полностью обрушилось . На месте работают экстренные службы, а также множество машин скорой помощи. Сообщалось, что часть работников предприятия после взрыва не выходила на связь, что обусловило продолжение спасательных работ под завалами.

Местные паблики пишут , что по предварительным данным на заводе погибли около 27 человек. Трех человек спасатели извлекли из-под завалов живыми.

Производящий завод «Авангард»

Завод «Авангард» является военно-химическим предприятием и играет немаловажную роль в военно-промышленном комплексе России. Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ, боеприпасов и комплектующих, в частности для систем реактивного залпового огня (РСЗО).

В 2024 году завод «Авангард» попал под санкции Европейского Союза, Швейцарии и Украины из-за его поддержки российской агрессии и выполнения государственного оборонного заказа.

Напомним, около двух недель назад взрывы гремели на другом российском химзаводе. На предприятии, выпускающем продукцию для изготовления взрывчатки, подтвердили факт инцидента, но не сообщили, что стало его причиной.