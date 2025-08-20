В России семинаристы снимали гей-порно прямо в храме РПЦ (кадры 18+)

Скриншот из пикантного видео / © ASTRA

В России, в храме РПЦ Нижнего Новгорода снимали гей-порно. В нем могли участвовать семинаристы Московского патриархата.

Об этом пише российский Telegram-канал ASTRA.

Журналисты канала нашли видео на одном из гей-порно сайтов, куда его выложили еще год назад. Судя по кадрах, видео снимали в месте, куда нет доступа простым прихожанам — верхнем клиросе (месте для церковного хора).

Скриншот из пикантного видео

«Видео снято в одном из православных храмов Нижнего Новгорода. Интерьер на видео сильно похож на Храм Святых апостола Тимофея и мученицы Татианы. В части здания разместилась православная гимназия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», — говорится в сообщении.

Кадры 18+

Российские силовики пытаются установить личности участников. В паблике отмечают, что в съемке, вероятно, участвовали семинаристы РПЦ.

Настоятель храма священник РПЦ Алексей Глотов подтвердил, что «это видео снято давным-давно», и сейчас никто не имеет доступа к верхнему клиросу. По его словам, в данный момент там установлены камеры.

Позже в Нижегородской епархии РПЦ подтвердили, что съемки мужского порно происходили в их храме.

«Гомосексуализм является грехом и издавна осуждается Церковью, участники этого видео, организаторы съемок, а также извлеченные из этого выгоды — обнаружили свое глубокое моральное падение», — заявил пресс-секретарь епархии.

