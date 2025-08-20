- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1161
- Время на прочтение
- 2 мин
В России семинаристы снимали гей-порно прямо в храме РПЦ (кадры 18+)
В России в православном храме Московского патриархата студенты духовной семинарии снимали гей-порно.
В России, в храме РПЦ Нижнего Новгорода снимали гей-порно. В нем могли участвовать семинаристы Московского патриархата.
Об этом пише российский Telegram-канал ASTRA.
Журналисты канала нашли видео на одном из гей-порно сайтов, куда его выложили еще год назад. Судя по кадрах, видео снимали в месте, куда нет доступа простым прихожанам — верхнем клиросе (месте для церковного хора).
«Видео снято в одном из православных храмов Нижнего Новгорода. Интерьер на видео сильно похож на Храм Святых апостола Тимофея и мученицы Татианы. В части здания разместилась православная гимназия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», — говорится в сообщении.
Кадры 18+
Российские силовики пытаются установить личности участников. В паблике отмечают, что в съемке, вероятно, участвовали семинаристы РПЦ.
Настоятель храма священник РПЦ Алексей Глотов подтвердил, что «это видео снято давным-давно», и сейчас никто не имеет доступа к верхнему клиросу. По его словам, в данный момент там установлены камеры.
Позже в Нижегородской епархии РПЦ подтвердили, что съемки мужского порно происходили в их храме.
«Гомосексуализм является грехом и издавна осуждается Церковью, участники этого видео, организаторы съемок, а также извлеченные из этого выгоды — обнаружили свое глубокое моральное падение», — заявил пресс-секретарь епархии.
