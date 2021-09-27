В России шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, отправили в психбольницу

В России шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, отправили в психбольницу

По словам адвоката, мужчину доставили в больницу, так как в вступил в силу приговор о его принудительном лечении.

Шамана Александра Габышева из Якутии, который шел в Москву выгонять Путина, увезли на принудительное лечение. Куда именно доставили шамана — неизвестно.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Прянишников, передает Сибирь.Реалии.

По его словам, мужчину доставили в больницу, так как в вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением.

Напомним:

Ранее Якутский городской суд принял решение относительно местного шамана Александра Габышева, который весной 2019 года отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его признали виновным в экстремизме и отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

который весной 2019 года отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его признали виновным в экстремизме и отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер. В свою очередь на третьем всероссийском съезде шаманов, который проходит в городе Кызыле (Республика Тува), верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол объявил Александра Габышева самозванцем.

Шаман Габышев стремится завершить обряд изгнания Путина, поэтому снова направляется в Москву

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