В России шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, отправили в психбольницу

По словам адвоката, мужчину доставили в больницу, так как в вступил в силу приговор о его принудительном лечении.
Шамана Александра Габышева из Якутии, который шел в Москву выгонять Путина, увезли на принудительное лечение. Куда именно доставили шамана — неизвестно.
Об этом сообщил его адвокат Алексей Прянишников, передает Сибирь.Реалии.
По его словам, мужчину доставили в больницу, так как в вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением.
Напомним:
- Ранее Якутский городской суд принял решение относительно местного шамана Александра Габышева, который весной 2019 года отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его признали виновным в экстремизме и отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.
- В свою очередь на третьем всероссийском съезде шаманов, который проходит в городе Кызыле (Республика Тува), верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол объявил Александра Габышева самозванцем.