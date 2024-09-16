В России школьник с молотком напал на одноклассников и пытался совершить суицид: подробности

Среди пострадавших – ученики и учительница.
В российском Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников в школе.
Об этом сообщает "База".
Отмечается, что инцидент произошел утром в школе №68. 13-летний ученик пришел в школу с молотком и ножом.
В результате атаки пострадали трое детей.
"Одна из пострадавших, 13-летняя Валерия, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна девочка, 13-летняя Мария, находится в отделении нейрохирургии", — говорится в сообщении.
Во время нападения пострадала также одна из учительниц школы №68. Она доставлена в областную больницу.
"У пострадавшей учительницы травмы головы и перелом пальца. Предварительно она пыталась отобрать молоток у школьника", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, школьник, напавший с молотком на одноклассников, пытался совершить суицид. В настоящее время он также находится в больнице.
Кроме того сообщается, что пострадавших в результате нападения на школу в Челябинске могло быть гораздо больше – один из школьников оказывал сопротивление нападавшему, после чего тот скрылся.
Мотивы нападавшего пока неизвестны.
Ранее мы сообщали, что в российском городе Ноябрьск, что в Томской области, двое школьников сожгли вертолет Ми-8.