В России школьник с молотком напал на одноклассников и пытался совершить суицид: подробности

В российском Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников в школе.

Об этом сообщает "База".

Отмечается, что инцидент произошел утром в школе №68. 13-летний ученик пришел в школу с молотком и ножом.

В результате атаки пострадали трое детей.

"Одна из пострадавших, 13-летняя Валерия, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна девочка, 13-летняя Мария, находится в отделении нейрохирургии", — говорится в сообщении.

Во время нападения пострадала также одна из учительниц школы №68. Она доставлена ​​в областную больницу.

"У пострадавшей учительницы травмы головы и перелом пальца. Предварительно она пыталась отобрать молоток у школьника", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, школьник, напавший с молотком на одноклассников, пытался совершить суицид. В настоящее время он также находится в больнице.

Кроме того сообщается, что пострадавших в результате нападения на школу в Челябинске могло быть гораздо больше – один из школьников оказывал сопротивление нападавшему, после чего тот скрылся.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

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