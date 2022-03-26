В России школьников обяжут сажать огороды на фоне дефицита продуктов

Такие огороды могут появиться и у крупных предприятий.
В РФ, где уже испытывают дефицит некоторых товаров и продуктов из-за санкций за варварское нападение на Украину, решили возродить традицию организации огородов в сельских школах, чтобы снабжать овощами школьные столовые. Такую инициативу озвучил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Об этом пишут росСМИ.
"Новое – это хорошо забытое старое. У меня предложение: советский опыт развития подсобных хозяйств, почему бы сельским школам не обеспечить свои столовые картофелем и другими овощами – это с одной стороны. Детей к труду приучать – с другой", – сказал губернатор перед аграриями.
Он добавил, что огороды возле школ находятся в Томском и Первомайском районах. Губернатор поручил аграрному, образовательному и промышленному блокам подготовить предложения по воплощению идеи в жизнь. Жвачкин считает, что такие огороды могут появиться и у крупных предприятий.
"Считаю, что другие муниципалитеты также не должны стоять в стороне. Я буду спрашивать. Возможно, этот опыт будет полезен и для крупных предприятий. Поручаю аграрному, образовательному и промышленному блокам изучить вопросы и доложить", — резюмировал губернатор.
К слову, из-за введения новых санкций против РФ за войну против Украины курс российского рубля обвалился к доллару США до рекордного уровня. Это уже привело к росту цен на импортные товары.
Эксперты ожидают в 2022 году вторую волну роста цен на продовольствие, поскольку многие российские сельхозпроизводители используют зарубежные семена и оборудование.
Напомним, премьер Беларуси посоветовал женщинам заменить дефицитные прокладки прогулками и спортом.
Как сообщалось, граждане страны-захватка начали ощущать последствия "бойкота" всемирно известных брендов, которые из-за нападения России на Украину ушли с их рынка. Российская блоггерша в Instagram рассказала о массовой панике, которая уже охватила граждан страны-агрессора.
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