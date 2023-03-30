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В России силовики пришли к пенсионеру из-за "дискредитации армии" и прострелили ему ноги и живот

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1494
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В России силовики пришли к пенсионеру из-за "дискредитации армии" и прострелили ему ноги и живот

Фото: Фото из социальных сетей

Россиянин отказался впустить полицейских в свою квартиру и угрожал устроить взрыв газа в доме.

В российском городе Новомосковске Тульской области силовики пришли с обыском к 62-летнему пенсионеру из-за его постов в соцсети "Одноклассники", которыми тот якобы дискредитировал армию. Мужчина отказался открывать дверь, а когда полицейские начали врываться в его дом, пригрозил совершить взрыв, открыв газ на кухне.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате спецоперации силовиков россиянина госпитализировали с огнестрельными ранениями.

В сообщении говорится, что пенсионер забаррикадировал входную дверь, облил помещение бензином, якобы открыл газ на кухне и предупредил, что при попытке штурма устроит взрыв.

Силовики применили табельное оружие и прострелили пенсионеру ноги и живот. После этого его госпитализировали в больницу.

Кроме обвинения в дискриминации российской армии мужчине теперь грозит наказание за сопротивление работникам полиции.

Напомним, во временно оккупированном Крыму девятиклассник школы №10 города Симферополя скончался после урока физкультуры, когда он готовился к российскому военно-спортивному конкурсу.

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Дата публикации
Просмотры
1494
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