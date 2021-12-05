В России скончался основатель международного кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн

75-летний кинопродюсер был уроженцем Одессы.

В воскресенье, 5 декабря, в больнице в Москве скончался российский кинопродюсер Марк Рудинштейн, создатель международного фестиваля "Кинотавр".

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении покойного.

Марка Рудинштейна был госпитализирован еще 16 ноября. По информации российских СМИ, в больнице кинопродюсеру сделали срочную трахеостомию – операцию по формированию искусственного отверстия в шее. Он оставался на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации с сильным поражением мозга в результате обширного ишемического инсульта.

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Рудиштейн известен как продюсер и актер, приобщался к таким фильмам как мелодрама "Приходи на меня посмотреть", детектива "Завтра будет завтра", драмы "Вольф Мессинг: видел сквозь время", мелодрамы "Московская сага" и другие.

Родился Марк Рудинштейн 7 апреля 1946 в Одессе. Здесь начал работу на судостроительном заводе, а в 1972-1976 годах учился в Театральном училище имени Б. В. Щукина.

В апреле 1990 года Рудинштейн был одним из организаторов "Фестиваля некупленного кино", а через год — первого всесоюзного (впоследствии — международного) кинофестиваля "Кинотавр".

Напомним, ранее в Москве в возрасте 72 лет скончался российский певец и композитор, один из основателей российского рока Александр Градский.

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