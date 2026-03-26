В России скрывают эпидемию: о какой болезни идет речь

Массовые случаи изъятия и забоя скота в сибирских регионах России могут быть вызваны эпидемией ящура. На это указывают жесткие карантинные меры, которые вводят местные власти, чтобы сдержать распространение опасного заболевания.

Об этом говорится в докладе Департамента сельского хозяйства США (USDA).

Российские ветеринарные органы утверждают, что реагируют на вспышки пастереллеза и бешенства среди крупного рогатого скота в Новосибирской области РФ.

Однако в американском ведомстве обращают внимание на жесткие карантинные меры, которые включают границы и запрет передвижения, что нетипично для пастереллеза, с которым, как правило, борются карантином и лекарствами.

«Локальные источники, а также торговые контакты указывают на то, что масштаб принятых мер может свидетельствовать о неподтвержденной вспышке ящура», — говорится в докладе USDA.

В комментарии изданию «Новая газета. Европа» представитель крупного агрохолдинга, который работает в Новосибирской области, на условиях анонимности подтвердил вспышку ящура.

По его словам, проблемы возникли еще в феврале: клинические признаки ящура в крупных хозяйствах подтвердила ветслужба. Впоследствии эта «проблема» коснулась мелких фермеров и вышла за пределы региона.

Собеседник издания утверждает, что власти скрывают эпидемию ящура, поскольку относительно недавно — в мае 2025 года — Россия получила статус страны, свободной от этой болезни.

Как член ВТО Россия обязана сообщать о подтвержденных случаях заболевания ящуром у домашних животных, и с этого момента она теряет статус, а другие государства могут запретить импортировать из нее мясные и молочные продукты.

Издание «Медуза» отметило, что в Новосибирской области, где власти объявили карантин из-за «опасной болезни», убивали методами, которые запрещены в международной практике.

Российских коров убивали курареподобными препаратами, в частности «Адилином», которые не прекращают работу мозга животного, а влияют на мышцы, фактически парализуя его. При этом у него остается ощущение и понимание происходящего.

В США, Евросоюзе и даже в методических рекомендациях, распространенных на территории СНГ, такой способ забоя домашних животных или прямо запрещен или обусловлен тем, что в момент забоя животное должно быть без сознания.

Напомним, ранее в Московской области РФ госпитализировали двух российских граждан с подозрением на редкую болезнь - «оспу обезьян».