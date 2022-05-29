В России слепой с рождения мужчина получил повестку в военкомат

В России слепой с рождения мужчина получил повестку в военкомат

Жителя Набережных Челнов 28-летнего Сергея Ситдикова решили призвать в армию, несмотря на то, что он слеп от рождения.

Мужчину даже признали уклонистом.

Об этом пишет "Комсомольская правда".

Ситдиков слеп от рождения и передвигается в инвалидной коляске, поэтому повестка его крайне удивила.

"Мне пришла повестка, и я этому был невероятно удивлен, — рассказал он. — С рождения я — инвалид первой группы: незрячий, страдаю ДЦП и передвигаюсь на коляске. Все необходимые документы в военкомат были переданы, когда я еще жил в детском доме", – говорит он.

Недавно Ситдикову поступила повестка с требованием пройти медкомиссию, после чего ему начали звонить по телефону из военкомата. По его словам, теперь он считается уклонистом. Парень выяснил, что в военкомате исчезла папка с его личным делом, все документы, подтверждающие его статус инвалида, исчезли.

Напомним, в начале мая украинская военная разведка выяснила, что из-за высоких потерь российской армии приходится пополнять резервы живой силы срочниками. Чтобы поскорее отправить их на фронт, россияне сократили срок подготовки солдат до четырех дней.

В Генштабе Украины сообщалось, что на территории Российской Федерации продолжаются меры скрытой мобилизации. Таким образом, оккупанты хотят увеличить количество личного состава.

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