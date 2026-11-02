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В России сломали сервисы МЧС: россиянам разослали фейки о ядерном ударе
Из-за применения российского МЧС и его региональных каналов в MAX распространили ложные сообщения о якобы ядерной угрозе.
В России неизвестные атаковали официальное приложение МЧС России и региональные каналы Министерства чрезвычайных ситуаций в мессенджере MAX. Через эти сервисы россиянам разослали фейковые сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам страны.
Российское ведомство подтвердило массированную кибератаку на свои информационные ресурсы.
В ложных извещениях пользователей призывали запастись едой на три недели и прятаться в подвалах. Сообщение сопровождалось надписью «Угроза движухи» и нецензурной лексикой.
Носителями якобы ядерных боеголовок авторы фейка назвали P1-SUN — украинские дроны-перехватчики компании SkyFall, предназначенные для борьбы с российскими беспилотниками и крылатыми ракетами.
Кто стоит за кибератакой, пока не сообщается.
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