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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России сломали сервисы МЧС: россиянам разослали фейки о ядерном ударе

Из-за применения российского МЧС и его региональных каналов в MAX распространили ложные сообщения о якобы ядерной угрозе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ядерный удар

Ядерный удар

В России неизвестные атаковали официальное приложение МЧС России и региональные каналы Министерства чрезвычайных ситуаций в мессенджере MAX. Через эти сервисы россиянам разослали фейковые сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам страны.

Российское ведомство подтвердило массированную кибератаку на свои информационные ресурсы.

В ложных извещениях пользователей призывали запастись едой на три недели и прятаться в подвалах. Сообщение сопровождалось надписью «Угроза движухи» и нецензурной лексикой.

Носителями якобы ядерных боеголовок авторы фейка назвали P1-SUN — украинские дроны-перехватчики компании SkyFall, предназначенные для борьбы с российскими беспилотниками и крылатыми ракетами.

Кто стоит за кибератакой, пока не сообщается.

Напомним, что ранее мы писали о том , как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тревога!"

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