В России сломали сервисы МЧС: россиянам разослали фейки о ядерном ударе

Ядерный удар

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В России неизвестные атаковали официальное приложение МЧС России и региональные каналы Министерства чрезвычайных ситуаций в мессенджере MAX. Через эти сервисы россиянам разослали фейковые сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам страны.

Российское ведомство подтвердило массированную кибератаку на свои информационные ресурсы.

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В ложных извещениях пользователей призывали запастись едой на три недели и прятаться в подвалах. Сообщение сопровождалось надписью «Угроза движухи» и нецензурной лексикой.

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Носителями якобы ядерных боеголовок авторы фейка назвали P1-SUN — украинские дроны-перехватчики компании SkyFall, предназначенные для борьбы с российскими беспилотниками и крылатыми ракетами.

Кто стоит за кибератакой, пока не сообщается.

Напомним, что ранее мы писали о том , как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тревога!"

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