В России сломали телевидение и транслировали данные о потерях с кадрами уничтоженной техники (видео)

В России неизвестные сломали кабельное телевидение, показывали уничтоженную военную технику оккупантов и рассказывали о потерях в войне против Украины.

Все это произошло в День военно-воздушных сил России.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.

"В Алтайском крае неизвестные сломали кабельное ТВ и в день военно-воздушных сил россии крутили информацию о погибших оккупантах и кадрах с разбитой военной техникой рф", — говорится в опубликованной информации.

Так, на кадрах видно, что на экране телевизора указано, что по состоянию на 12 августа потери ВВС России составили более 400 единиц авиации и более тысячи военных.

"Из-за преступной халатности на аэродроме в Крыму существенно ослабла авиация флота, ВВС России потеряли по меньшей мере (далее неразборчиво) самолетов и позиции в тылу", – также указано в титрах к видео на российском ТВ.

Напомним, спутниковые снимки свидетельствуют, что по меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов на аэродроме "Саки". Это может быть наибольшей утратой военной авиации РФ в течение одного дня со Второй мировой войны.

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