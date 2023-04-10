В России смотровое колесо упало на детскую площадку: эпическое видео

В России в городе Арсеньев, Приморский край, смотровое колесо упало на детскую площадку. В Сети опубликовали эпическое видео его падения.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Местные жители сняли на видео, как в российском городе посреди дня падает обзорное колесо. Оно упало прямо на стоящую рядом детскую площадку.

Власти города Арсеньев уже успели оправдаться, мол, "это был плановый демонтаж". Хотя на кадрах из Сети не видно работников коммунальных учреждений.

Российская прокуратура заявила о том, что будет расследовать событие.

Напомним, в Москве экс-вагнеровец, только что вернувшийся с войны в Украине, избил пенсионерку и попытался сжечь ее квартиру.

Читайте также: